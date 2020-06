Regno Unito: tre morti a Reading dopo aggressione in un parco, si indaga su pista terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno tre persone sono morte e altre sono rimaste ferite dopo essere state accoltellate da un aggressore in un parco a Reading, nel sud del Regno Unito. Lo riferiscono fonti della sicurezza citate dall'emittente "Bbc", secondo cui il sospetto aggressore, di nazionalità libica, sarebbe stato arrestato. La motivazione dell'aggressione non è stata finora fornita dalla polizia, tuttavia si indaga sulla pista del terrorismo. L'aggressione è avvenuta al parco di Forbury Gardens dove nel pomeriggio si era tenuta una manifestazione anti-razzista "Black lives matter" e non è chiaro se i fatti siano correlati. Il primo ministro Boris Johnson ha affermato che "i suoi pensieri sono rivolti a tutti coloro che sono stati colpiti dal terribile incidente di Reading" e ha ringraziato "i servizi di emergenza sulla scena". (Rel)