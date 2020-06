Business news: Egitto, il disavanzo della bilancia commerciale è diminuito del 39 per cento a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia centrale egiziana di statistica (Capmas) ha dichiarato che il deficit della bilancia commerciale è diminuito del 38,6 per cento su base annua a marzo, raggiungendo il valore di 2,69 miliardi di dollari. L'Autorità statistica del Cairo ha dichiarato in una nota che le esportazioni sono scese del 18 per cento, pari a 2,24 miliardi di dollari a marzo, mentre il valore delle importazioni è sceso del 30,6 per cento, pari a 4,93 miliardi di dollari. (Res)