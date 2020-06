Business news: Egitto, ministro del Turismo a "Nova", pronti a ripartire da luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha già ricevuto numerose richieste da parte di operatori turistici stranieri di tutto il mondo per inviare turisti nel paese nordafricano il 4, l'11 e il 18 luglio. Lo ha affermato Khalid al Anani, ministro del Turismo egiziano, ad "Agenzia Nova". In precedenza, al Anani ha annunciato il riavvio del turismo straniero verso l'Egitto a partire dal primo luglio verso il Mar Rosso, il Sinai meridionale e Matruh. Al Anani ha dichiarato che "non ci si aspettano code. Non c'è paese al mondo che all'indomani dell'annuncio di avere riaperto al turismo si trova file di turisti. Ci dichiariamo semplicemente pronti a ricevere turisti stranieri". Secondo il ministro, la ripresa sarà lenta e a partire dalle località costiere. Al Anani ha inoltre aggiunto che "chi è appena uscito dalla crisi non ha denaro e conterà fino a dieci prima di partire. Se questo qualcuno salirà su un aereo, tuttavia, la destinazione sarà l'Egitto". Al Anani ha precisato che la ripresa del turismo straniero è soggetta a varie condizioni, tra cui quella che non più di 25 turisti siano a bordo di uno stesso autobus. Il ministero si è espresso sulla ripresa entro ottobre dicendo che "dipende dai tassi d'infezione nei paesi esportatori di turisti e ovviamente anche in Egitto". Il 14 giugno, Al Anani ha sentito telefonicamente l'omologo bielorusso Sergei Kovalchuk sulla ventilata ripresa del turismo dalla Bielorussia al paese nordafricano a partire dal 4 luglio. (Cae)