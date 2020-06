Usa: coronavirus, Nih ferma studio clinico su uso idrossiclorochina per cura Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il National Institutes of Health (Nih) degli Stati Uniti ha fermato uno studio clinico che veniva portato avanti per valutare la sicurezza e l'efficacia del farmaco antimalarico idrossiclorochina per il trattamento dei pazienti affetti dalla Covid-19. In una nota pubblicata sul sito dell'agenzia, si sottolinea che il presidio - caldeggiato tra gli altri dal presidente Donald Trump - non garantisce nessuno beneficio ai pazienti anche se non sembra essere causa di ulteriori rischi. In settimana anche l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) aveva deciso di fermare gli studi clinici riferendo che sulla base delle evidenze scientifiche di cui disponeva "è emerso che l'idrossiclorochina non riduce la mortalità né il periodo di ricovero dei pazienti con Covid-19". Una scelta che non assumeva i contorni di una "politica ufficiale dell'Oms o di una raccomandazione". Lunedì anche la Food and drug administration (Fda) aveva revocato l'autorizzazione all'uso d'emergenza dell'idrossiclorochina e della clorochina, non considerandole efficaci nel trattamento di Covid-19. (Nys)