Fase 3: Mascherine tricolori, in migliaia in piazza a Roma contro il governo Conte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo gli attivisti per invertire la rotta serve lo “stop alle tasse per le imprese per l’intero 2020, insieme a un importante stanziamento, diretto, senza passare tramite gli istituti di credito, a fondo perduto per chi ha più sofferto nelle lunghe settimane di chiusure imposte”, ma anche “liquidità immediata per le famiglie e le fasce più deboli della popolazione”, insieme ad un “piano di intervento straordinario per salvare il settore del turismo che rischia di scomparire, aiuti massicci e regole meno stringenti per bar, ristoranti, palestre e tutte quelle attività che rischiano di chiudere”. Non solo: il movimento propone una “sanatoria per tutte le multe elevate durante l’emergenza sanitaria”, che siano definite le regole “per far ripartire veramente la scuola e garantire una formazione” e che non si prolunghi ulteriormente lo stato di emergenza, per non dover cedere ulteriori “libertà alla dittatura sanitaria”. Una piattaforma concreta, articolata e fattibile: “idee e concetti che fanno a pugni con l’ansia da annunci e promesse tipica del Conte bis”, per cui le Mascherine tricolori chiedono che si vada al voto, in modo che la parola torni al popolo, il prima possibile. (Ren)