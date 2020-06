Lombardia: Anell (Lega), A Milano sfila la politica dell'odio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre il governatore Fontana viene ricevuto dal Santo Padre in rappresentanza della Lombardia che ha sofferto e combattuto il Coronavirus, a Milano la sinistra dà il peggio di sé. Oggi in via Padova, in piazza Duomo, davanti alla sede della Regione sta sfilando la politica del'odio. Da una parte la pace e la speranza, dall'altra la violenza e le minacce". Così Roberto Anelli, capogruppo della Lega al Pirellone, commenta le manifestazioni odierne a Milano contro la gestione dell'emergenza sanitaria in Lombardia. (Rem)