Business news: Cina, vendite al dettaglio in calo del 2,8 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite al dettaglio di beni di consumo della Cina sono diminuite del 2,8 per cento su base annua a maggio, rispetto a un calo del 7,5 per cento ad aprile. Lo riferisce l'Ufficio nazionale di statistica (Nbs). A maggio, le vendite hanno raggiunto circa i 451 miliardi di dollari, con un aumento dello 0,79 per cento mese su mese. Nei primi cinque mesi, le vendite al dettaglio di beni di consumo sono diminuite del 13,5 per cento su base annua per raggiungere 13.900 miliardi di yuan (1.962 miliardi di dollari), restringendosi di 2,7 punti percentuali rispetto ai primi quattro mesi. Le vendite nelle aree rurali sono diminuite del 3,2 per cento su base annua a maggio, mentre quelle nelle aree urbane sono diminuite del 2,8 per cento. Le entrate del settore della ristorazione, uno dei più colpiti dalla pandemia di Covid-19, sono diminuite del 18,9 per cento su base annua a maggio, restringendo di 12,2 punti percentuali rispetto ad aprile. Nel frattempo, le vendite online hanno continuato a essere attive, con un aumento del 4,5 per cento su base annua nei primi cinque mesi, accelerando di 2,8 punti percentuali rispetto ai primi quattro mesi. (Cip)