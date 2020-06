Business news: Cina-Myanmar, lanciata "corsia preferenziale" per scambio di personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Myanmar hanno lanciato una "corsia preferenziale" per gli scambi di personale fra i due paesi, secondo quanto annunciato dal portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian. Il ministero ha fatto sapere che i lavoratori impiegati in progetti energetici e infrastrutturali saranno autorizzati al transito tra i due paesi. "Ciò è in linea con l'obiettivo di costruire una comunità Cina-Myanmar dal futuro condiviso e favorisce la promozione del Corridoio economico fra i due paesi, oltre al loro sviluppo economico e sociale", ha affermato il portavoce. Cina e Myanmar condividono un confine comune di oltre 2.200 chilometri. Zhao ha affermato che sin dallo scoppio della pandemia di Covid-19 le due parti hanno implementato la prevenzione e i controlli dell'epidemia e hanno collaborato strettamente. (Cip)