Business news: Washington consentirà ad aziende di lavorare con Huawei a standard 5G

- Il dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha annunciato il 15 giugno che consentirà alle aziende statunitensi di lavorare con il colosso dell’elettronica per le comunicazioni cinese Huawei alla definizione degli standard per le reti 5G, nonostante la progressiva stretta sanzionatoria di Washington su quell’azienda, individuata come un pericolo per la sicurezza nazionale. Da quando Huawei è stata posta nella lista nera del dipartimento del Commercio Usa, nel maggio 2019, le aziende Usa hanno dovuto ottenere una licenza speciale dal governo per intrattenere affari con l’azienda cinese e le sue controllate. L’annuncio del dipartimento del Commercio consentirà alle aziende statunitensi di condividere tecnologie con il colosso tecnologico cinese senza licenze, per il solo scopo di sviluppare gli standard del 5G. Secondo una nota del dipartimento, l’emendamento al regime sanzionatorio punta a garantire che l’inserimento di Huawei nella lista nera del commercio “non impedisca alle aziende statunitensi di contribuire ad importanti attività di sviluppo degli standard, nonostante la partecipazione pervasiva di Huawei alle organizzazioni preposte alla loro definizione”. (Nys)