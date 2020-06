Stati Generali: Conte, massima attenzione a disabili, aumenteremo pensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un piano di rilancio "non può essere realizzato senza tenere conto delle persone con disabilità, senza pensare alla inclusione a tutti i livelli. Tra gli obiettivi strategici riteniamo prioritario quello per una Italia più equa e più inclusiva”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante l’incontro con i presidenti di Fish e Fand. "La cosa più importante ora - ha continuato - è realizzare il codice per le persone con disabilità che possa restituire l’attenzione per i bisogni non solo materiali ma esistenziali, relazionali, formativi, culturali delle persone con disabilità, favorendo percorsi di vita indipendente. Tra gli altri obiettivi, la definizione di un quadro normativo e di tutela per i cargiver, per cui c’è un progetto avviato in Parlamento. Oltre alla inclusione scolastica e universitaria e all’inserimento nel mondo del lavoro. Senza dimenticare il tema dell’aumento delle pensioni di invalidità che reclama una reazione immediata e incisiva. Ho conservato la delega alla disabilità per dare il massimo segnale di attenzione. Credo al vostro motto 'nulla su di noi, senza di noi'". (Rin)