Business news: Vietnam, colloqui in corso per facilitare ingressi da Cina, Corea del Sud e Giappone

- Il Vietnam ha avviato un giro di consultazioni per facilitare l’ingresso di cittadini da Cina, Corea del Sud e Giappone. Lo ha annunciato in un comunicato il portavoce del ministero degli Esteri, Le Thi Thu Hang, secondo cui la ripresa dei collegamenti tra i paesi dovrà avvenire “sulla base di rigide misure di controllo della pandemia” di coronavirus. Il Vietnam ha registrato solo 335 casi di contagio, senza alcuna vittima per Covid-19. Inoltre, da oltre due mesi nel paese non vengono effettuati test positivi. Questo ha permesso al governo di Hanoi di rilanciare l’economia in anticipo rispetto ad altri paesi della regione. L’intenzione, ha spiegato Hang, è di consentire inizialmente l’ingresso nel paese di uomini di affari e di personale qualificato intenzionato a tornare a lavorare in Vietnam. Nel contempo, ha aggiunto, anche ai vietnamiti dovrà esser consentito di tornare a lavorare in Cina, Corea del Sud e Giappone. Secondo i media locali, sono mille i cittadini cinesi che dovrebbero rientrare in Vietnam entro la fine del mese per lavorare in un parco industriale nella provincia centrale di Quang Ngai. I lavoratori verranno sottoposti a quarantena per 14 giorni dopo il loro arrivo. Nelle scorse ore anche il primo ministro giapponese Shinzo Abe ha annunciato l’alleggerimento delle restrizioni di viaggio per i cittadini provenienti da Australia, Nuova Zelanda, Thailandia e Vietnam. (Res)