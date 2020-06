Business news: Sace con Sumec per nuove opportunità di sviluppo in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua in modalità digitale il format di business matching realizzato da Sace in collaborazione con il gruppo cinese Sumec per affiancare le piccole e medie imprese italiane nello sviluppo di nuove opportunità sul mercato della Repubblica popolare. Lo si legge in una nota del gruppo assicurativo italiano. "Re-start your business in China: Sace meets Sumec Itc" è il titolo dell'ultimo incontro organizzato con la società leader per l'import di macchinari in Cina e si è svolto in versione webinar. La partnership tra Sace e Sumec, avviata a partire dal mese di marzo 2019, ha lo scopo di facilitare l'assegnazione di contratti a Pmi italiane attive nel settore della meccanica, accompagnando la delegazione cinese presso gli espositori di interesse e supportandoli in meetings B2B al fine di raggiungere il target di 1 miliardo di euro di nuovi contratti assegnati a fornitori italiani entro il 2021. A registrarsi al webinar sono state più di 100 Pmi che operano nei settori d'interesse di Sumec e che vogliono crescere nel mercato cinese sfruttando le indicazioni fornite da Sace. Nel numero complessivo dei registrati all'evento, pari a circa 200 utenti, rientrano anche banche, istituzioni e associazioni di categoria. L'iniziativa si inserisce nel quadro di una serie di incontri organizzati nell'ultimo anno da Sace in Italia e presso le principali fiere di settore tra Sumec e oltre 100 Pmi. (Com)