M5s: Di Maio, attacchi vergognosi a Giulia Grillo, politica faccia riflessione

- Il ministro per gli Affari esteri Luigi Di Maio afferma che gli attacchi "vergognosi rivolti a Giulia Grillo sono da condannare senza alcuna esitazione. Chiunque ha la libertà di criticare ed esprimere il proprio dissenso, ma - puntualizza in una nota - sempre nel rispetto della persona. Anche la politica deve fare una seria riflessione, evitando di alimentare tensioni tra i cittadini. Massima solidarietà a Giulia". (Com)