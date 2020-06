Lombardia: De Corato, gravissimo riapparsi cartelli "Fontana assassino" sotto palazzo Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continua la campagna d'incitamento all'odio da parte dei centri sociali e dei Carc che questo pomeriggio hanno partecipato al presidio 'Vogliamo giustizia' sotto il palazzo della Regione in piazza Lombardia. È gravissimo che siano riapparsi i cartelli con la scritta 'Fontana assassino' nonostante ci sia già in corso un'indagine proprio sui Carc che hanno già rivendicato la paternità della scritta 'Fontana assassino' comparsa a inizio maggio su un muro di Crescenzago". Lo dichiara l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, commentando le manifestazioni contro la Regione in corso oggi a Milano. "Mentre i centri sociali, compreso Lume, tra cui ci sono i vandalizzatori della statua di Montanelli, anche loro sotto inchiesta, sfilano tranquillamente sotto la Regione - prosegue De Corato - in piazza Duomo Majorino continua a soffiare sul fuoco rilanciando il tema della radicalizzazione dello scontro politico. Per quanto riguarda il presidio sotto Palazzo Lombardia, noto inoltre che i manifestanti hanno posizionato il palco in via Melchiorre Gioia in modo da impedire il passaggio degli autobus. Segnaleremo questa anomalia alla magistratura perché si potrebbe prefigurare l'interruzione di pubblico servizio". (Com)