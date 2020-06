Agrolimentare: Bellanova a Provenzano, azione comune per filiere e Piano acqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agire con Piani di sistema interministeriali per rafforzare gli investimenti sulle filiere agroalimentari italiane e quelli di tutela e salvaguardia del territorio con il Piano Acqua per l’agricoltura e contro il dissesto. E' la sollecitazione rivolta dalla ministra per le Politiche agricole Teresa Bellanova nella lettera già sul tavolo del ministro per il Sud e la Coesione sociale Giuseppe Provenzano, per indirizzare e mettere a valore risorse del fondo Fsc non ancora allocate o non utilizzate da altri dicasteri, stabilendo un cronoprogramma per le azioni comuni, ministero delle Politiche Agricole e ministero Sud e Coesione territoriale, previste dal Masterplan "Progettiamo il rilancio" e dal "Piano per il Sud". (segue) (Com)