Sport: delegato Ciampino, fusione tra società calcistiche è stata presa in piena libertà

- Il delegato per lo sport del Comune di Ciampino Antonio Polimeno, in una nota precisa che "nonostante l'emergenza Covid-19 non ci abbia aiutato per la programmazione delle attività sportive del 2020, in merito alla fusione delle società calcistiche del territorio erano stati tempestivamente contattati telefonicamente, in data 21 maggio, i vertici societari per rassicurarli sia sulla richiesta di proroga dell'omologazione del manto erboso dello stadio, sia sull'intenzione dell'Amministrazione di prorogare, a tutte le società sportive assegnatarie di spazi comunali, per un ulteriore anno le concessioni, e cioè fino al 30 giugno 2021". Il comune, aggiunge Polimeno, non ha "preso dei soldi relativi alle quote di iscrizione degli atleti. Anzi, è bene ricordare a tutti che in questi ultimi mesi sono stati sospesi i pagamenti a tutte le società sportive che hanno in concessione spazi comunali sul territorio di Ciampino, e dunque, di conseguenza, il Comune non ha incassato alcunché dalle varie società sportive operanti sul territorio. Credo sia doveroso rimarcare che la decisione di fondersi e di lasciare il Campo di via Cagliari sia stata operata in piena libertà e autonomia dalla Asd Polisportiva Ciampino e che nessuna indicazione in tal senso è arrivata dal Comune. Tra le altre cose la collaborazione dell'Amministrazione con la Asd Polisportiva Ciampino è stata in passato sempre fattiva e tempestiva". "Mi sembra un'ottima scelta quella della collaborazione delle nostre due società calcistiche Ciampinesi, nelle quali tra l'altro ho allenato per diversi anni, ed alle quali faccio il mio più grande in bocca al lupo per un grandioso anno sportivo", ha concluso Polimeno. (Com)