Roma: De Priamo (Fd'I), Capitale in difficoltà e Raggi procaccia poltrone

- "Mentre la Capitale vive un drammatica emergenza pandemia e affronta una crisi economica senza precedenti, la sindaca Raggi continua a procacciare poltrone ai trombati del Movimento 5 stelle. Come riportato oggi dalla stampa per Nogarin e la Capoccioni. Dalla Raggi un tentativo maldestro di attirare simpatie per una sua ricandidatura, ma l'avviso di sfratto ormai è partito e i romani non dimenticheranno i disastri fatti e lo scempio del 'poltronificio' grillino". È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio di Fd'I. (Com)