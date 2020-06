Business news: Cina, indice dei prezzi al consumo si contrarrà entro la fine dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi al consumo (Ipc) della Cina dovrebbe contrarsi ulteriormente entro la fine dell'anno. Lo ha dichiarato Meng Wei, portavoce della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma cinese (Ndrc), in una conferenza stampa. "La Cina ha solide basi per mantenere stabili i prezzi al consumo in quanto il suo spazio per le macro politiche è ampio, il ripristino della produzione industriale e agricola procede bene e l'offerta di importanti prodotti di consumo rimane sufficiente. Nella seconda metà dell'anno, i prezzi dei prodotti alimentari - che rappresentano quasi un terzo dell'Ipc cinese - rimarranno generalmente stabili nonostante le attese fluttuazioni stagionali dei prezzi di frutta e verdura", ha spiegato Meng. Secondo la commissione, si prevede che i prezzi della carne suina si contrarranno ulteriormente con probabili fluttuazioni dovute a fattori stagionali o legati a periodo di festività, osservando che la ripresa della produzione di suini gode di uno slancio ottimista e il numero di suinetti nati nelle fattorie è in aumento da mesi. La Cina ha fissato il suo obiettivo di crescita dell'Ipc intorno al 3,5 per cento per il 2020, secondo un rapporto di lavoro del governo. (Cip)