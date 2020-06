Libia: colloquio telefonico tra Lavrov e Cavusoglu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, e il suo omologo turco, Mevlut Cavusoglu, hanno concordato sulla necessità di coordinare i passi dei due paesi per raggiungere la pace nella crisi libica. I capi della diplomazia di Mosca e Ankara hanno discusso oggi in un colloquio telefonico, secondo quanto ha riferito il ministero degli Esteri russo. "Durante i colloqui, le due parti si sono scambiate opinioni sullo stato e le prospettive per lo sviluppo della situazione in Medio Oriente e Nord Africa, con l'accento sulla necessità di un primo cessate il fuoco in Libia e un dialogo inter-libico", ha spiegato il ministero degli Esteri nella nota. I due ministri hanno anche sottolineato l '"importanza di coordinare i passi della Russia e della Turchia sul dialogo politico in Libia". (Res)