Agrolimentare: Bellanova a Provenzano, azione comune per filiere e Piano acqua (4)

- Analogo metodo per gli investimenti del Piano acqua per l’agricoltura, parole d’ordine: "Affrontare la crisi climatica, i cui effetti sul medio periodo potrebbero essere peggiori della crisi attuale, e un ritardo ereditato dal passato. È tempo di intervenire, con tempi e risorse certe". "Con le politiche incentivanti attuate dal Mipaaf negli ultimi anni", ricorda la ministra Bellanova, "i Consorzi di bonifica e gli Enti irrigui hanno finalizzato una importante mole di progetti cantierabili esecutivi e definitivi in grado di assicurare una corretta regolazione idraulica sui rispettivi territori, contribuendo a contrastare il rischio idrogeologico, i cambiamenti climatici, l’eccessivo consumo di suolo ormai elevatissimo nel nostro Paese. I progetti esecutivi e definitivi sono oltre 3 mila 600 per un importo di circa 8 miliardi 500 milioni. Cui si aggiungono interventi straordinari di completamento e manutenzione dei bacini di raccolta acque ad uso prevalentemente agricolo, per una complessiva capacità di circa 1.950 milioni di metri cubi". Una vera e propria strategia contro il dissesto idrogeologico: "per quanto riguarda il fabbisogno finanziario", conclude la ministra, "in prima applicazione occorrerebbe assicurare almeno 1 miliardo 600 mila euro".​ (Com)