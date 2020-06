Milano: terminato in parco vicino a Martesana corteo anarchici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è sciolto pacificamente al parco Martiri della libertà iracheni vittime del terrorismo, lungo il Naviglio Martesana, il corteo degli anarchici. Mentre i manifestanti percorrevano via Padova un'altra banca è stata presa di mira. Verso la filiale della Bpm un piccolo gruppo di contestatori ha lanciato contro la vetrina delle pietre dopo che con della vernice rossa era stato scritto "Fuoco alle banche, contro lo Stato e il capitale" e "Saccheggia tutto". Al corteo hanno partecipato in maggioranza i militanti delle principali sigle della rete anarchica milanese (Centro occupato T28, Corvetto Odia e Cuore in Gola) mentre da fuori città sono arrivati anche esponenti del Telos di Saronno e del Boccaccio di Monza. Poche, più per rappresentanza, le presenze di realtà anarchiche di altre Regioni. (Rem)