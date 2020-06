Business news: Giappone, esplosione in stabilimento Honda Motor, due feriti gravi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una esplosione si è verificata il 14 giugno presso uno stabilimento produttivo del costruttore di automobili Honda Motor a Suzuka, nella prefettura di Mie, in Giappone. L’esplosione è avvenuta attorno alle ore 9.15 del mattino, ed ha ferito gravemente due addetti alla produzione. Secondo le prime informazioni diffuse dagli inquirenti, l’esplosione si è verificata presso un quadro per la distribuzione dell’energia elettrica. I due uomini, che si trovavano nelle vicinanze, hanno riportato ustioni gravi. Al momento dell’incidente, lo stabilimento, poco distante dal noto circuito automobilistico di Suzuka, era oggetto di ispezioni dopo il blocco dei macchinari per la pressofusione delle componenti per le auto. (Git)