Business news: Cina, produzione industriale in aumento del 4,4 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale della Cina è aumentata del 4,4 per cento su base annua a maggio, 0,5 punti percentuali in più rispetto al tasso di crescita di aprile. Lo hanno mostrato i dati rilasciati dall'Ufficio nazionale di statistica (Nbs). Secondo i dati aggiornati al 27 maggio, circa il 67,4 per cento delle imprese intervistate era tornato all'80 per cento del normale livello di produzione, con un aumento di 6,6 punti percentuali rispetto alla fine di aprile. A maggio, la produzione dell'industria manifatturiera ha registrato la crescita più rapida, crescendo del 5,2 per cento su base annua. La produzione delle industrie di fornitura di elettricità, energia termica, gas e acqua ha registrato un aumento su base annua del 3,6 per cento, mentre il settore minerario ha visto aumentare la produzione dell'1,1 per cento. Nei primi cinque mesi, la produzione industriale è diminuita del 2,8 per cento su base annua, con un tasso che si è abbassato di 2,1 punti percentuali rispetto a quello del periodo gennaio-aprile. Nonostante lo slancio in ripresa, le attività industriali della Cina devono ancora affrontare molte sfide e incertezze, ha affermato l'Nbs. La produzione industriale viene utilizzata per misurare l'attività delle grandi imprese designate con un fatturato annuo di almeno 20 milioni di yuan (circa 2,8 milioni di dollari). (Cip)