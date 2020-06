Business news: premier Cina inaugura Fiera di Canton online, "iniziativa dimostra impegno cinese per apertura"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Cina, Li Keqiang, ha partecipato alla cerimonia virtuale di apertura della 127ma Fiera di Canton che si tiene online a Pechino, e ha visitato le mostre virtuali di diverse società. Lo rende noto un comunicato diffuso dal ministero degli Esteri cinese. Il premier ha ufficialmente annunciato l'apertura dell'evento alle 10 di questa mattina, sottolineando che organizzare la Fiera di Canton virtuale è un'idea creativa in circostanze insolite. "È un'iniziativa pionieristica per rafforzare il commercio internazionale e dimostra al mondo l'impegno della Cina a promuovere la sua apertura e ad aiutare a proteggere le catene industriali e di approvvigionamento globali", ha affermato Li. Il primo ministro ha interagito con i rappresentanti di diverse aziende. Il capo di Gree Electric Appliances – un importante produttore cinese di elettrodomestici di proprietà statale – ha osservato che nel contesto unico della Fiera online di Canton, Gree è stata in grado di offrire una vetrina completa dei suoi prodotti e la società è impegnata a servire i clienti globali con prodotti sempre più sofisticati. Loctek, una società con sede a Ningbo che fornisce soluzioni intelligenti per l'ufficio e la casa, ha registrato una crescita positiva delle sue esportazioni grazie al commercio elettronico transfrontaliero. Quando Li ha chiesto quali siano le sfide che Loctek deve ancora affrontare, il capo dell'azienda ha espresso la speranza di ottenere il sostegno del governo per i suoi sforzi per espandere le sue attività all'estero. Il premier Li ha riconosciuto il ruolo del commercio elettronico transfrontaliero nell'ambito della pandemia di Covid-19 sia nell'aiutare le imprese a rimanere a galla che nel fare concorrenza. (Cip)