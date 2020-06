Business news: India, inflazione all’ingrosso al -3,21 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione all’ingrosso in India si è contratta del 3,21 per cento a maggio, la prima contrazione da quattro anni. Lo ha reso noto l’Ufficio nazionale di statistica (Nso). Sul calo hanno inciso il crollo dei prezzi petroliferi e della domanda di energia elettrica. L’inflazione dei generi alimentari è scesa al 2,55 per cento. L’Nso non ha comunicato l’inflazione al dettaglio per carenza di informazioni sui prezzi al consumo. (Inn)