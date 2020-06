Kosovo-Serbia: oggi prevista visita a Pristina dell'inviato Ue per il dialogo, Miroslav Lajcak

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale dell'Unione europea per il dialogo tra Pristina e Belgrado, Miroslav Lajcak si reca oggi in visita in Kosovo. Secondo il quotidiano “Koha”, Lajcak incontrerà i vertici istituzionali del paese nell’ambito dei colloqui per la ripresa del dialogo tra Serbia e Kosovo. La stampa kosovara rileva che la presenza dell’inviato vada letta come un tentativo di Bruxelles di riprendere il ruolo di facilitatore nel dialogo tra Belgrado e Pristina. Ci sono dubbi sulla disponibilità del presidente kosovaro, Hashim Thaci, ad incontrare Lajcak, dal momento che non è stata ancora concessa la liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari in Unione europea. (Kop)