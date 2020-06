Infrastrutture: Fit-Cisl su porti, risolvere definitivamente problema autoproduzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fit-Cisl auspica che "si faccia chiarezza relativamente all'autoproduzione per garantire la sicurezza del lavoro e dei lavoratori sulle navi e nei porti". "Da tempo - prosegue la Federazione dei trasporti cislina in una nota - ci stiamo impegnando insieme alle altre organizzazioni sindacali per sollecitare provvedimenti legislativi finalizzati a prevenire gli infortuni sul lavoro. Lo stillicidio silenzioso delle morti sul lavoro, che riguardano tutti i settori dei trasporti e la portualità fra questi, va bloccato. Di lavoro non si può continuare a morire. Nei porti una potenziale causa di questo fenomeno è certamente l'autoproduzione, perché per motivi di costi costringe i marittimi a svolgere compiti che per ragioni di sicurezza spetterebbero ai portuali, che sono stati formati per svolgere queste attività nelle migliori condizioni". (segue) (Com)