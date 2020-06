Infrastrutture: Fit-Cisl su porti, risolvere definitivamente problema autoproduzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella vertenza unitaria 'Rimettiamo in movimento il Paese' abbiamo toccato anche questo tema indicandolo come nevralgico. I porti infatti sono snodi centrali, porte economiche sul mondo e hanno un valore enorme, considerando che l'85 per cento delle merci mondiali transita per mare. È fondamentale quindi svilupparli e rafforzarli, a partire da una maggiore tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti. Ci auguriamo quindi che - conclude Fit-Cisl - per un interesse generale quale il bene dei lavoratori di questo Paese, tutte le forze politiche sostengano una norma di legge in tal senso". (Com)