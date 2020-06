Stati Generali: Fornaro (Leu), superare digital divide priorità assoluta per futuro Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, afferma che "superare il divario tecnologico che impedisce l'accesso alla banda larga a milioni di italiani deve diventare una priorità assoluta del governo e fondamentale passaggio per il futuro dell'Italia. Non è più accettabile - osserva in una nota - una fotografia dell'Italia digitale caratterizzata dalla presenza di cittadini di serie A e cittadini di serie B, quest'ultimi privi di un accesso adeguato alle reti di telecomunicazioni. Le esperienze di questi mesi nello smart working e nella didattica a distanza hanno dimostrato di quanta strada ci sia ancora da percorrere per avere una parità di strumenti e opportunità".(Com)