Lombardia: Fontana, da Santo Padre forza e speranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Una giornata veramente eccezionale”. Così il presidente lombardo Attilio Fontana ha descritto in un video la visita di oggi a Papa Francesco, insieme a rappresentanti del settore sanitario regionale e internazionale, delle associazioni di volontariato, della Protezione civile, degli Alpini e della Regione. “Io credo - ha aggiunto Fontana - che il Santo Padre oggi abbia dato a tanti operatori, a tanti medici e a tanti infermieri un riconoscimento, una gioia, una forza e una speranza che solo lui poteva dare. Lo ringraziamo come lombardi, perché ci ha ripagato in parte del dolore che abbiamo avuto negli ultimi mesi”. “E oggi - ha ricordato in conclusione il governatore - ho anche avuto l’occasione di invitarlo in Lombardia, perché faccia sentire la sua voce di speranza anche sulle nostre terre”.(Rem)