- "No, in Lombardia non è andato tutto bene, come ha detto la giunta Fontana. Purtroppo no. Per questo siamo in piazza del Duomo a Milano, con le associazioni, i lavoratori, i pazienti e i loro familiari per chiedere un cambiamento, per chiedere un nuovo modello di sanità. Per tutti". Così Barbara Pollastrini, deputata del Partito democratico, alla manifestazione di piazza Duomo.(com)