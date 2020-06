Lombardia: Fidanza (Fd'I), manifestazioni contro Regione atto sciacallaggio delle sinistre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le sinistre di vario colore, con falce e martello, lanciando fumogeni e imbrattando le banche, hanno inscenato l'ennesima pagliacciata contro la Regione. Siamo di fronte a un atto di sciacallaggio, da parte di forze politiche ormai del tutto prive di idee e interessate solo a speculare su tutto pur di ottenere un po' di consenso". Così l'eurodeputato di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza commenta le manifestazioni organizzate in piazza Duomo e piazzale Loreto da sindacati e centri sociali. "Majorino, con il supporto di Sala, ha chiamato a raccolta la sinistra milanese per cavalcare l'emergenza, per criticare la Regione sulla gestione della Sanità, invocare il commissariamento, dimenticando completamente le gravissime responsabilità del governo giallorosso" (Com)