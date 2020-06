© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, domenica 21 giugno, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3546 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: giornata estiva e calda, in prevalenza soleggiata seppur con il transito di qualche banco nuvoloso tra notte e mattina. Nubi termo-convettive sui rilievi montuosi ma con basso rischio di fenomeni, al più qualche breve rovescio sulle vette alpine e appenniniche. Temperature diurne prossime ai 30°C in Valpadana, più contenute sulla riviera ligure. Venti deboli. Mare poco mosso. (Rpi)