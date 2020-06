Agrolimentare: Bellanova a Provenzano, azione comune per filiere e Piano acqua (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una lettera - informa una nota Mipaaf - dove Bellanova esplicita progettualità e investimenti: 350 milioni di euro per il rafforzamento degli investimenti sulle filiere agroalimentari "utili a finanziare tutti i progetti già presentati e cantierabili, oltre a offrire nuove possibilità a imprese che chiedono di investire, rilanciare, progettare il futuro del nostro Paese"; circa 8 miliardi 500 milioni di euro per il "Piano acqua per l’agricoltura" per realizzare, a tutela del territorio agricolo e non solo, l’importante "mole di progetti cantierabili esecutivi e definitivi" già disponibile da parte dei Consorzi di bonifica ed Enti irrigui con un fabbisogno finanziario, in prima applicazione, di "almeno 1 miliardo 600 milioni". (segue) (Com)