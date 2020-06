Agrolimentare: Bellanova a Provenzano, azione comune per filiere e Piano acqua (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bellanova muove dal bando Mipaaf del gennaio 2018 per contratti di filiera e di distretti, finanziato in quota parte dal Fondo sviluppo e coesione per 210 milioni di euro a fondo perduto oltre ai 292 milioni di Fondi Fri di Cdp: 52 proposte di progetto ricevute per oltre 1,3 miliardi di euro di investimenti complessivi e disponibilità economica solo per i primi 35 progetti arrivati. "Nonostante la complessità del momento e la richiesta di proroga da parte di alcune imprese", sottolinea la ministra, "l’attività amministrativa è pienamente in corso. Sono stati già sottoscritti 18 contratti di filiera, 14 sono nella fase finale per la sottoscrizione, i rimanenti sono in valutazione. Un’operazione che complessivamente sviluppa oltre 870 milioni di euro di investimenti privati, di cui l’80 per cento concentrati nelle regioni del Mezzogiorno. Un’azione di politica agroindustriale che rafforza i legami tra produttori agricoli, allevatori e soggetti della trasformazione e commercializzazione e che sarebbe davvero importante per noi poter incrementare di almeno ulteriori 350 milioni di euro, da individuare tra le risorse del fondo Fsc non ancora allocate o non utilizzate da altri dicasteri, con cui finanziare tutti i progetti già presentati e cantierabili, oltre a offrire nuove possibilità". (segue) (Com)