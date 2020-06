Ue: Di Maio, Europa si gioca tanto, Recovery Fund in tempi certi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Recovery Fund l’Europa si gioca tanto, ma se non prevale totalmente il vero spirito europeo, di solidarietà tra paesi, si rischia di fare passi indietro e indebolire l’Europa stessa. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un post su Facebook. "Come Italia siamo determinati, anche perché davanti a questa crisi e alle difficoltà dei nostri cittadini non possiamo pensare di temporeggiare o trovare strade alternative. La strada è una, ed è quella del Recovery Fund, con le risorse già discusse da ottenere con tempi certi e celeri. Dobbiamo ricostruire un Paese colpito da un maledetto virus che ci ha fatto soffrire per mesi. E bisogna essere concreti. Dal Consiglio europeo di ieri è emerso che sono davvero tanti gli Stati che la pensano come l’Italia e le prossime settimane serviranno a far capire anche a chi sembra voler mettere da parte i principi dell’Ue che se cade uno, allora cadono tutti. E sicuramente non possiamo permettercelo", ha scritto Di Maio. (Res)