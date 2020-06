Fase 3: Mascherine tricolori, in migliaia in piazza a Roma contro il governo Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quasi due mesi dalla prima uscita pubblica del 2 maggio scorso in piena fase 1, le Mascherine tricolori tornano di nuovo in strada per l’ottavo sabato consecutivo. Questa volta, però, l’evento non coinvolge decine di città in tutte le regioni: i manifestanti si sono dati un appuntamento unico a Roma, dove in Piazza Bocca della Verità sono giunti “in circa 2 mila da ogni parte d’Italia per chiedere le dimissioni del governo Conte, ormai palesemente inadeguato a gestire l’emergenza economica che sta seguendo quella sanitaria”. “Lavoratori dipendenti, liberi professionisti, commercianti, artigiani, cassintegrati - hanno spiegato le Mascherine tricolori - alla manifestazione hanno partecipato, prendendo anche la parola dal palco allestito in piazza, cittadini di ogni estrazione, tutti a vario titolo colpiti dall’insipienza di un esecutivo incapace di dare risposte concrete, in attesa di un cenno da parte dell’Unione Europea che non arriverà mai, men che meno sotto forma di aiuti di qualsiasi tipo. A farne le spese sarà l’economia nazionale e con essa tutte le categorie produttive”. (segue) (Ren)