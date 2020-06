Business news: 5G, Nokia selezionata da China Unicom per fornitura 10 per cento componenti rete della compagnia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia cinese China Unicom ha selezionato la finlandese Nokia per la fornitura del 10 per cento delle componenti della propria rete 5G. Lo ha affermato l’amministratore delegato di Nokia, Rajeev Suri. “China Unicom ha scelto Nokia per il sostegno alla costruzione del suo centro della rete 5G in Cina; questo rappresenta un’espansione dei rapporti già esistenti fra Nokia e il fornitore di servizi di comunicazione cinese”, si legge in una nota dell’azienda finlandese. (Sts)