Milano: da domani volontari di Retake tornano in strada per attività di pulizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I volontari di Retake Milano torneranno in strada domani mattina a Brera, alla Conca dell'Incoronata, per il primo degli appuntamenti post lockdown di "Ghe Pensi MI", l'iniziativa di cura del patrimonio artistico, dell'arredo urbano e del verde della città. L'attività di cleaning - come prevede la formula - sarà preceduta da una visita guidata del luogo e della sua storia e nella versione green, quella del plogging nei parchi, dalla preparazione alla corsa da fare abbinata alla raccolta di micro-rifiuti. Tutto grazie all'Associazione Retake Milano, alle guide di Milano da Vedere e alla Fondazione Maurizio Fragiacomo (finanziatore del progetto), che accompagneranno i partecipanti all'iniziativa, e al Comune di Milano. "Grazie di cuore a tutti i volontari di Retake Milano - spiega in una nota l'assessore alla Partecipazione, cittadinanza attiva e open data del Comune di Milano, Lorenzo Lipparini - che hanno mantenuto il loro impegno con la città. Nel periodo di lockdown con lo stop di 'Ghe Pensi MI' hanno pensato di non fermarsi e si sono messi al servizio dei milanesi consegnando mascherine, tablet e pacchi alimentari a chi ne aveva bisogno, partecipando alla rete di solidarietà organizzata del Comune. Sono stati un grande esempio - insieme a tanti altri - di reale cittadinanza attiva, indispensabile nel periodo di chiusura e di necessario isolamento di molti cittadini. Ora con loro ritorniamo a vivere il bello, per tornare ad abitare le strade, i luoghi più belli della città e la loro cura". (segue) (com)