Milano: da domani volontari di Retake tornano in strada per attività di pulizia (2)

- Domani alla Conca dell'Incoronata ci saranno 35 persone iscrittesi on-line. Si ritroveranno in piazza San Marco alle ore 9.30. Questo appuntamento è già "sold out", ma è ancora possibile iscriversi al prossimo che si terrà domenica 19 luglio, prima della pausa estiva. La camminata civica culturale sarà nella zona dell'ex Parco delle Basiliche e Museo Diocesano, con ritrovo in via del Torchio. Per partecipare è necessario iscriversi usando la piattaforma Eventbrite raggiungibile dal sito www.ghepensimi.retakemilano.org o dalle pagine Facebook di Retake Milano e Milano da Vedere. I tre appuntamenti che non si sono svolti a marzo, aprile e maggio saranno recuperati dopo l'estate. Per i più sportivi - fa sapere Palazzo Marino - sabato 27 giugno, ripartirà anche la versione green di "Ghe Pensi MI", in collaborazione con Sorgenia. Il primo appuntamento sarà ai Giardini Pubblici Moravia, in via Berna, dove si farà attività sportiva con un personal trainer e plogging, la "super" corsa con raccolta di micro rifiuti, affiancati dai volontari di Retake Milano. Anche in questo caso saranno saranno osservate tutte le norme di sicurezza. (com)