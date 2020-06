Stati Generali: in corso incontro Conte-cittadini rappresentanti di categorie professionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in corso l’incontro del presidente del Consiglio Giuseppe Conte con un gruppo di cittadini in rappresentanza di diverse categorie professionali che in questi ultime settimane hanno scritto al premier. In particolare sono: un direttore d’albergo di Ostuni, un ristoratore di Cesena, un musicista dei Castelli Romani, un titolare di un negozio di scarpe, un'accompagnatrice turistica e altri rappresentanti provenienti da Roma, Firenze, Pescara. Presenti i ministri del Lavoro Nunzia Catalfo, dell'Università Gaetano Manfredi, del Sud Giuseppe Provenzano, dell'Ambiente Sergio Costa, dell'Istruzione Lucia Azzolina e della Pari opportunità Elena Bonetti. Tra i temi emersi durante l’incontro: Cassa integrazione, Tax credit, taglio del cuneo fiscale, incentivi alle assunzioni per le aziende, bonus autonomi, sgravi fiscali sugli affitti. (Rin)