Usa: giudici negano stop a uscita libro Bolton, troppo tardi per evitare minacce a sicurezza nazionale (2)

- Alla stregua del precedente libro di Bob Woodward, “Fear”, il testo di Bolton, le cui anticipazioni dominano da giorni il dibattito pubblico negli Stati Uniti, si concentra in particolare sui rapporti tra Trump e i più importanti colleghi stranieri. Del presidente statunitense Bolton dipinge un’immagine impietosa: quella di un leader “interessato unicamente alla sua rielezione”, “impreparato”, “ignorante”, “manovrabile”, “inadatto a governare”. L’ex collaboratore si spinge a raccontare che Trump, per ottenere un secondo mandato, avrebbe chiesto aiuto persino a un “nemico dichiarato” come il presidente cinese Xi Jinping. Si tratta di un altro argomento teso a danneggiare la campagna elettorale di Trump, che sulla posizione aggressiva nei confronti della Cina (e, di riflesso, sull’atteggiamento “morbido” di Joe Biden) ha particolarmente insistito dopo lo scoppio della crisi pandemica. (Nys)