Milano: manifestanti in corteo anarchici gettano vernice nera contro banca

- Un paio di manifestanti incappucciati che si trovano nella pancia del corteo anarchico che sta sfilando in via Padova a Milano hanno gettato della vernice nera contro l'ingresso di una filiale della banca Monte dei Paschi di Siena. Ai lati dell'ingresso dell'istituto sono state vergate le scritte "fuoco alle banche" e "di capitalismo si muore". Sul muro opposto invece hanno scritto "libertà per gli anarchici arrestati", in riferimento alle recenti indagini a Bologna e Roma. Per monitorare la situazione dall'alto le forze dell'ordine hanno fatto alzare un elicottero che sta sorvolando la zona della periferia Nord-Est del capoluogo lombardo. (Rem)