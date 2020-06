Coronavirus: Comazzi (FI), da Majorino ennesima speculazione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una nota il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale lombardo e consigliere comunale a Milano, Gianluca Comazzi, replica all'europarlamentare Pd, Pierfrancesco Majorino, che oggi è sceso in piazza Duomo a Milano per chiedere il commissariamento della sanità lombarda. "Lo stesso giorno in cui il governatore Fontana ha incontrato Papa Francesco per portargli la dolorosa testimonianza di medici, infermieri e volontari che hanno affrontato con grande dignità la terribile epidemia che ha colpito la nostra regione, Majorino ha organizzato una rievocazione storica con tanto di falce e martello, gruppi marxisti leninisti e altri attrezzi del passato per chiedere il commissariamento della sanità lombarda. L'ennesima speculazione politica per attaccare Regione Lombardia e coprire le tante falle del governo", osserva Comazzi. "Non vorremmo - conclude l'azzurro - che Majorino sfruttasse queste manifestazioni per uscire dal cono d'ombra in cui è finito, nella speranza di un ticket con Sala il prossimo anno". (com)