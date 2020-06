Immigrazione: ambasciata Tunisia in Italia protesta dopo video su centro accoglienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore della Tunisia a Roma, Moez Sinaoui, è intervenuto oggi alla radio tunisina "Mosaique Fm" sull'incidente che riguarda un agente della polizia italiana accusato di aver costretto due migranti tunisini a schiaffeggiarsi in un centro di accoglienza in Italia. Sinaoui ha dichiarato che sono in corso contatti con funzionari italiani in merito a questo video che circola sui social network ed ha aggiunto di aver contattato il gabinetto del ministero dell'Interno italiano per denunciare l'accaduto. L'ambasciatore tunisino ha affermato che questo caso è diventato una questione di opinione pubblica in Tunisia, aggiungendo che la dignità dei tunisini è una linea rossa e che l'ambasciata adotterà le misure legali del caso. (Tut)