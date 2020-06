Camera: martedì audizione Franceschini su sostegno a turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 23 giugno alle ore 12, la commissione Attività produttive della Camera, presso la sala della Regina, svolge l'audizione del ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Dario Franceschini, in merito alle iniziative del governo per sostenere il settore del turismo gravemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv e canale satellitare. (Com)