Camera: martedì relazione Garante dati personali, partecipa Fico

- Martedì 23 giugno, alle ore 15, nella sala della Regina di palazzo Montecitorio, si svolge la presentazione della Relazione annuale per l'anno 2019 del Garante per la protezione dei dati personali. Partecipa il presidente della Camera, Roberto Fico. Illustra la relazione il Garante Antonello Soro. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv e canale satellitare. (Com)