Sport: Raggi, Roma di nuovo protagonista della Formula E, tappa il 10 aprile 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma di nuovo protagonista internazionale della Formula E. Lo afferma, in un post su Facebook, il sindaco di Roma Virginia Raggi. "La Fia ha ufficializzato il calendario provvisorio della stagione: il prossimo 10 aprile la competizione delle monoposto elettriche farà tappa nella Capitale. Un evento sportivo unico che si contraddistingue per sostenibilità e innovazione tecnologica", continua la prima cittadina di Roma. "Roma si conferma ancora una volta meta imprescindibile per i grandi eventi. Quest'anno a causa dell’emergenza sanitaria abbiamo dovuto rinunciare a alla manifestazione, ma siamo pronti a ripartire più forti di prima. Ricordo che fino al 2025 Roma sarà simbolo dell’E-Prix Abb Formula E. Un impegno importante per la nostra città che porterà nuove opportunità di investimenti e turismo, rendendo ancora più solida la collaborazione con partner internazionali", conclude Virginia Raggi. (Rer)