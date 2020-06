Coronavirus: 165 nuovi casi in Lombardia, di cui 102 da test sierologici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 165 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia, 102 dei quali scoperti a seguito della positività al test sierologico, per un rapporto dell’1,8 per cento rispetto ai 9.314 tamponi effettuati. Lo fa sapere il quotidiano bollettino di Regione Lombardia sull’andamento del contagio. "Dei 165 positivi di oggi (87 debolmente positivi), 102 riguardano tamponi eseguiti a seguito di positività ai test sierologici, quattro sono riferiti a operatori socio sanitari e otto a ospiti delle rsa”, spiega nella nota l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, riferendo che "prosegue il trend positivo sul fronte ospedaliero: i pazienti in terapia intensiva sono 54, (6 in meno rispetto a ieri), mentre i ricoverati nei reparti scendono di 136 unità attestandosi a quota 1401". I guariti/dimessi nelle ultime 24 ore sono 276, mentre i decessi 23, per un totale di 16.557 vittime lombarde da inizio pandemia. Gli attualmente positivi al Covid-19 in Lombardia sono 13.911, 134 meno di ieri, mentre il totale dei casi da inizio pandemia raggiunge quota 92.840.(com)