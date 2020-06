Sociale: assessorato Roma, oltre 500 posti per senza fissa dimora, ingresso con screening

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per rafforzare il circuito ordinario di accoglienza per persone senza dimora, durante il lockdown Roma Capitale ha aperto circa 500 nuovi posti h24, dove persone senza dimora sono state regolarmente inserite previo screening sanitario, effettuato anche in collaborazione con Itersos grazie al protocollo firmato con l'Amministrazione, e dove sono stati ricavati anche spazi appositi per la quarantena. "La Sala operativa sociale non si è mai fermata, offrendo assistenza e monitoraggio costante del territorio con le unità di strada". Lo rende noto l'assessorato alla Persona, scuola e comunità solidale di Roma Capitale. (Com)